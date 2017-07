"Wayne Rooney is back",. Arriva l'annuncio ufficiale dell'che comunica il rientro dell'attaccante inglese. Esploso proprio con la maglia dei Toffees, lasciò la metà blu per trasferirsi alnel 2004; ora, 13 anni dopo, rieccolo. Nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche, oDebutto a 16 anni in Premier League, con l'Everton, ha realizzato 17 gol in 77 partite tra il 2002 e il 2004. Ronald, manager del club, è entusiasta: "Ama l'Everton e ha spinto per tornare. Ha soli 31 anni, non ho dubbi sulle sue qualità. E' fantastico averlo qui". Rooney è tornato a casa e prenderà il posto di Lukaku, finito al Manchester United.