Romelu Lukaku è vicinissimo al rinnovo del contratto con l'Everton. L'attaccante belga ex Chelsea è stato avvicinato nelle scorse settimane al Milan, ma la firma potrebbe chiudere ogni possibilità per una trattativa. Ecco le parole del suo agente: "Stiamo per firmare un prolungamento di contratto, l'intenzione è di rimanere. Siamo al 99.99999999%. Nel calcio i contratti spesso non durano fino alla fine, ma ci sono sempre due parti in un accordo. Se tutti pensano che sia meglio cambiare ad un certo punto, si vedrà in quel momento. Ora stiamo per firmare con l'Everton".