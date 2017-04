Il difensore del Marsiglia, Patrice Evra, ha parlato in conferenza stampa, lanciando anche una frecciatina alla sua ex squadra, la Juventus: "Non ho ancora fatto un'intera stagione qui e non mi piace fare paragoni tra due campionati. La Premier la paragonerei a due pugili che combattono: vince chi cade per ultimo. In Italia è come giocare una partita a scacchi: è tutto calcolato, tutto molto tattico. Il campionato francese è molto atletico, ma mancano le basi tattiche. Io sono rimasto sorpreso dal club e dall'incredibile accoglienza che ho ricevuto: mi hanno accolto meglio qui che alla Juventus".