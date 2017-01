Senza dire molto, Max Allegri ha detto tutto. Interrogato sulla situazione di Patrice Evra, il tecnico bianconero ha sottolineato come ci sia stato un confronto diretto con delle posizioni chiare e poco fraintendibili. Cosa si siano detti è affar loro, ma non c'è bisogno di un grosso esercizio di fantasia per immaginare cosa sia successo prima e dopo la Supercoppa. In ogni caso, anche in vista della partita di Coppa Italia non figura il nome del francese tra i convocati nonostante una difesa ridotta ai minimi termini, pur continuandosi ad allenare in gruppo fino a quando Evra non avrà concluso la propria riflessione non verrà preso in considerazione per gli impegni ufficiali. Segnali che avvicinano ulteriormente un addio ormai annunciato.

GIORNI DECISIVI – Tutto è quindi in mano ad Evra, a questo punto. Difficile che uno come lui decida di accettare l'idea, anche espressa dal campo, di non essere un protagonista. Definitivamente. Ma è anche vero che il rapporto che lo lega alla Juve è forte, così come non è uno che lascia a metà le proprie missioni. L'ipotesi di sei mesi da separato in casa non è un'opzione però, quindi entro pochi giorni verrà presa una decisione definitiva. La chiamata dal Manchester United per trasformare l'interessamento in un sondaggio non è ancora arrivata, il tempo passa e vede il Valencia continuare ad allungare su un West Ham che si è fatto sotto salvo poi rallentare decisamente. A battere il tempo sulla decisione ultima è poi anche la società, che in caso di partenza di Evra dovrà individuare un sostituto che vada oltre la soluzione tampone Asamoah: la pista che porta a Kolesinac attende solo il via libera per l'accelerata definitiva. Se poi Evra dovesse decidere di restare, il vice Alex Sandro sarà lui. Niente di più, niente di meno. Troppo poco, forse, per uno come lui. Ma come si suol dire: patti chiari...



