Patrice Evra, Nikola Kalinic e Manolo Gabbiadini, i tre casi di questo mercato. Tre situazioni che, in modo diverso, stanno condizionando le operazioni di Juventus, Fiorentina e Napoli. Facciamo il punto.



EVRA - Il francese, classe 1981, in scadenza di contratto con la Juve a giugno, ha ormai più di un piede fuori dalla porta di Vinovo. Fuori dal progetto Champions di Allegri (di nuovo dentro Lichtsteiner, estromesso Evra, questa l'intenzione del tecnico bianconero), l'ex Manchester United si è preso una decina di giorni (ormai quasi scaduti) per decidere il suo futuro. In attesa, il mercato della Juve è bloccato: senza l'addio del francese, infatti, non si può accelerare per Kolasinac. Sullo sfondo, il Crystal Palace, pronto a spalmare l'ingaggio da 2,5 milioni di euro del difensore della Juve con un biennale: si attende solo il sì del giocatore.



KALINIC - Qui la situazione è più lineare. La trattativa per il passaggio del classe 1998 croato dalla Fiorentina al Tianjin Quanjian è entrata nel vivo. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra il procuratore Fali Ramadani e il direttore generale viola Pantaleo Corvino. Le parti sono più vicine: tra i 38 e i 40 milioni alla Fiorentina, contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione. Il sostituto in maglia viola? La Fiorentina ha incontrato Christian Chivu per avere maggiori informazioni sulla situazione di Florin Andone, attaccante classe 1993 del Deportivo La Coruna. Oppure Gabbiadini...



GABBIADINI - Tante offerte dalla Premier per l'attaccante del Napoli, classe 1991, in scadenza di contratto nel 2019 con i partenopei e chiuso in azzurro dal nuovo arrivo Pavoletti e dal rientrante Milik. In pole in questo momento c'è il Southampton, mentre calano le chance di Watford e West Bromwich Albion. L'ex Sampdoria gradisce sicuramente l'Inghilterra, ma preferirebbe molto di più rimanere in Italia. E la Fiorentina, vendendo Kalinic, potrebbe trovare in Gabbiadini l'uomo giusto, dopo averlo già cercato nello scorso mercato estivo. Attenzione, però, anche alla pista Milan.