Come ha confermato Marotta nel prepartita della sfida di ieri contro il Bologna, questi saranno gli ultimi giorni di Evra in bianconero . Il terzino francese, infatti, non convocato da Allegri, ha già le valigie pronte e le destinazioni più accreditate sono Valencia o un ritorno al Manchester United di Mourinho . Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , tuttavia, la Juventus non sembra intenzionata a intervenire sul mercato in questa finestra per rimpiazzare la partenza: Alex Sandro , che rientrerà a breve dall'infortunio ed Asamoah garantiscono comunque spinta e solidità sulla corsia sinistra bianconera. Per quest'estate, invece, i nomi più caldi sono quelli di De Sciglio, Darmian, Masina e Kolasinac.