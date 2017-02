Patrice Evra ha parlato a Ligue 1 Show del suo passaggio al Marsiglia e dei contatti avuti con il Manchester United: ''Ho provato anche con lo United, non ho nulla da nascondere. Mourinho era d’accordo, altri no. E quindi non si sono aperte altre porte. Poi ho parlato con Rudi Garcia, che conoscevo, lui ha allenato la Roma quando ero alla Juventus e ho vinto sempre io tra l’altro. Glielo faccio notare ogni volta che lo vedo. Alla fine è stato decisivo Zubizarreta che è venuto a Torino in macchina per cenare con me''.