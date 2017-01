Confirmation of Jermaine Pennant's arrival at Gigg Lane https://t.co/nexyF1X6Zq - Welcome to Bury @pennant83 #buryfc — Bury Football Club (@buryfcofficial) 19 gennaio 2017

Jermainetorna in patria. Dopo le esperienze in India e a Singapore, la 34enne ala inglese ex Arsenal e Liverpool ha firmato un contratto fino al termine della stagione con il(terza divisione inglese).