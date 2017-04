L'ex attaccante Julio Salinas, protagonista nel Barcellona dal 1988 al 1994, ha commentato il match dei blaugrana contro la Juventus a La Gazzetta dello Sport: "Contro il PSG è stata una vittoria incredibile, ma i francesi si sono buttati via. Non puoi venire al Camp Nou e pensare solo a difendere il 4­-0. Se lo fai, il Barcellona ti schiaccia. La Juve parte sfavorita, i catalani hanno più qualità, possono far male sempre. Detto questo... I bianconeri devono aggredirli a centrocampo: se bloccano le fonti di gioco e impediscono i rifornimenti continui a Messi, Neymar e Suarez, il discorso può cambiare".



THIAGO, CHE ERRORE - "In mezzo il Barça non è più forte come prima. Fa più fatica e ritengo che abbia sbagliato qualche mossa di mercato. Un errore grave è stata la cessione di Thiago Alcantara: inconcepibile perdere un giocatore così per 25 milioni di euro".



DYBALA - "E' imprevedibile e rapido. So che interessa molto al Barcellona, non mi stupirei che facessero una offerta".