La sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo negli ultimi anni non ha mancato di dividere tifosi e appassionati su chi sia il più forte giocatore nel calcio moderno. Intervistato da O Globo, l'ex stella brasiliana Romario non si tira indietro dal confronto con i due. "Hanno caratteristiche diverse dalle mie, e ad oggi sono indiscutibilmente i giocatori più forti del mondo. Titoli e Palloni d'Oro che hanno vinto parlano per loro, ma senza alcun cenno di modestia mi reputo ancora il migliore nel gioco in area di rigore. Non saranno capaci di superare il mio bottino di reti".