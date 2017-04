Intervistato da Sky Sports UK, l'ex allenatore del CSKA Mosca Leonid Slutsky ha rivelato di voler allenare in Premier Leaguemi ssione possibile anche grazie a un personaggio molto speciale: "Roman Abramovich (proprietario del Chelsea) è mio amico e mi sta aiutando a realizando il mio sogno è una sfida anche per lui. E' come se fosse il mio agente, il migliore del mondo. Il suo nuovo progetto nel calcio russo mi sta aiutando con la mia carriera in Inghilterra, mi dà molti consigli su tattica, comportamento e comunicazione con presidenti e dirigenti. E' molto amichevole, intelligente, fa molte battute, ma è una persona riservata. Non posso parlare molto di lui ma lavora sodo per far crescere il calcio in giro per il mondo".