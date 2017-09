L'ex Direttore Generale del Bologna Stefano Zanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Fiorentino su Stefano Pioli, attuale allenatore della Fiorentina e tecnico ai tempi di Zanzi nei rossoblu: "L’esonero del 2014 fu colpa nostra, non sua. Con lui eravamo tornati a riempire lo stadio e a divertire i tifosi. Ha sempre saputo come premiare la squadra. Le serate del mercante in fiera sono rimaste mitiche per le risate che ci facevamo. Non crediate però che Pioli non sapesse farsi sentire: chi si allenava male o chi non si sacrificava per la squadra era segnato".