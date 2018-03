Interrogato come persona informata dei fatti in occasione del processo per l'attacco terroristico al bus della squadra dello scorso aprile, l'ex allenatore del Borussia Dortmund Thomas Tuchel ha parlato così delle conseguenze di quel fatto sulla sua carriera lavorativa: "Credo che senza quell'incidente oggi sarei ancora seduto su quella panchina. E' vero che il dg Watzke aveva già reso pubblico un certo disagio tra di noi, ma lui non era su quel pullman quel giorno". Un riferimento quest'ultimo alle conseguenze psicologiche sui giocatori, costretti a giocare il giorno dopo l'attentato l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Monaco, poi vinto dai francesi.