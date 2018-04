E' molto vicina a concludersi dopo una sola stagione l'esperienza in Australia, con la maglia del Brisbane Roar, dell'attaccante italiano classe '79 Massimo Maccarone. Nonostante i 9 gol realizzati in stagione, l'ex giocatore dell'Empoli non ha ricevuto l'offerta di rinnovo del contratto: "Mi sarebbe piaciuto rimanere un'altra stagione, ma comprendo la decisione del club - ha dichiarato Maccarone al quotidiano locale The Courier-Mail - Quando stai in un posto per un anno, è normale voler rimanere ancora un po', è stata una bella esperienza per me in Australia".