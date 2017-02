Ai microfoni di Tv Sport, il neo acquisto del Vasco da Gama Gilberto, ha parlato delle sue prime sensazioni dopo la partenza dalla Fiorentina: "Si tratta di una grande opportunità. Questo ritorno implica molte cose, come la famiglia, gli amici e l'opportunità di indossare la maglia del Vasco. E' un club con una storia enorme e potenzialità. Il tifo brasiliano si aspetta molto da me, un ragazzo maturo e che è cresciuto molto in Italia. Ho lasciato molto giovane il Botafogo e in Italia ho sviluppato il mio calcio. Prima pensavo solo alla fase offensiva mentre ora so l'importanza di alternare le due fasi. Arrivo con molta voglia. Sono cresciuto dentro e fuori dal campo perché in Italia ho imparato tanto e voglio mostrare questa maturità con la maglia del Vasco, che sta scommettendo su di me. Nel club ritroverò grandi amici che conosco già e che mi aiuteranno ad inserirmi".