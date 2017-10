Dopo l'approdo sull'isola del campione del mondo 2006 Christian Zaccardo, nuovo difensore dell'Hamrun Spartans, il calcio a Malta si fa sempre più italiano, non solo sul campo. Aldo Spinelli, l'imprenditore proprietario del Livorno, sbarca infatti in grande stile a Malta. È avviatissima la trattativa per diventare l'azionista di maggioranza del Senglea Athletic, ambizioso club neopromosso nella locale Premier League. Non si tratta di un investimento soltanto sportivo. Come era già accaduto a Genova, con la presidenza del Genoa, e appunto a Livorno, Spinelli potrebbe coniugare il pallone con le sue attività di imprenditore del settore portuale, che a Malta sono in piena espansione. In particolare è previsto lo sviluppo di un grande distretto portuale e aeroportuale. Il campionato maltese, inoltre, punta alla commercializzazione dei diritti televisivi e alla creazione di una pay-tv