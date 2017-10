Ai microfoni di Radiosei, l'ex allenatore di Verona e Genoa Mandorlini è intervenuto per parlare dell'avvio di questa stagione di Serie A. "Siamo ancora agli inizi, è presto per stilare le gerarchie. Il campionato è lungo e si compone di diverse fasi. Ora davanti a tutti ci sono Napoli e Juventus, con l'Inter terza incomoda. I nerazzurri hanno avuto molta fortuna, ma non guasta mai averne. Si ottengono maggiore serenità e sicurezza. Il derby sarà importante soprattutto per il Milan, che adesso mi sembra in difficoltà. Occhio alla Lazio: potrà dare filo da torcere alle prime della classe".