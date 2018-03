Due passaggi col semaforo rosso, il tentativo di corruzione di un poliziotto e la rinuncia a sottoporsi al test etilometrico: con queste pesanti accuse Ricardo Centurion è incappato nuovamente nelle maglie della giustizia argentina.



Secondo quanto riferisce il quotidiano sudamericano La Naciòn, l'ex trequartista del Genoa dallo scorso gennaio tornato al Racing Club in patria, sarebbe stato fermato da una pattuglia della polizia dopo aver bruciato con la propria Bmw ben due semafori rossi davanti ad una scuola di Avellaneda attorno alle 8 del mattino. Invitato a sottoporsi al test dell'etilometro, Centurion avrebbe aggravato la propria posizione rifiutandosi di soffiare all'interno dell'apposita macchinetta e cercando di corrompere i due agenti nel tentativo di evitare l'arresto poi regolarmente eseguito.



Non è la prima volta che il venticinquenne attaccante finisce nelle maglie della giustizia. In passato Centurion è stato protagonista di risse nei locali pubblici e oggetto di denuncia per molestie da parte dell'ex fidanzata. Tra le sue bravate figurano inoltre anche alcuni post sui social network che lo ritraggono in posa con diverse armi da fuoco.