Non sembra iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Pietro Pellegri con la maglia del Monaco.



Dopo il debutto in campionato avvenuto nel finale della gara con il Digione un paio di settimane fa, adesso per l'ex attaccante del Genoa arriva il primo stop forzato con la nuova maglia. Il Secolo XIX riferisce oggi che Pellegri, trasferitosi un mese e mezzo fa nel Principato, nella giornata di domani si sottoporrà ad un intervento chirurgico per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge ormai da diverso tempo.



Per lui si profila almeno un mese di lontananza dai campi da gioco. Uno stop che gli impedirebbe di essere in campo nella possibile amichevole di fine marzo tra il Genoa e il Monaco.