Nicola Berti, ex giocatore dell'Inter, ha parlato della stagione dei nerazzurri e della partita vinta per 7-1 contro l'Atalanta: ''E’ stato uno spettacolo, straordinario, una prova di forza incredibile, ma tifavo per il secondo gol dell’Atalanta perché nel 1990 abbiamo vinto per 7-2 contro l’Atalanta con un mio gol e speravo di pareggiare il risultato di quella volta della mia Inter. Terzo posto? La vedo dura, però se la Roma dovesse rallentare in campionato… Vediamo cosa fanno le altre che sono davanti. Il rimpianto è per il tempo perso a inizio stagione con de Boer. Pioli? Siamo sulla strada giusta: spero resista e si vada avanti con lui anche la prossima stagione. È l’allenatore giusto. Conte? Può restare a Londra visto che è pure juventino''.