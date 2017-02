Frank de Boer, ex tecnico dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sports: "Sì, il mio obiettivo è quello di lavorare a partire dall'inizio della stagione. Ora sono fermo, è tanto che non accadeva. In pratica, non mi sono mai fermato da quando avevo 14 anni. Ho fatto la mia carriera da calciatore e poi sono diventato subito allenatore. In 32 anni questa è la prima volta in cui mi fermo realmente. Mi sto riposando, sto osservando e mi sto godendo questo periodo".