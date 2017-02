L'ex allenatore dell'Inter Frank De Boer è alla ricerca di una nuova squadra dopo la brutta esperienza in Italia. In un'intervista al Daily Mail ha dichiarato di sognare un'esperienza in Premier League, ma con un progetto chiaro. De Boer è stato vicino al Liverpool nel 2012, ai tempi dell'Ajax, ma, per sua stessa confessione, era troppo presto.