Maurizio Ganz, ospite negli studi di Sky Sport, rivela un retroscena sul suo passaggio dall'Inter al Milan: "Sono stato minacciato di morte anche io per 4 mesi, non è stato facile. In nerazzurro non giocavo, c'erano due squadre che mi volevano e allora ho deciso di andare al Milan. E ancora oggi litigo con qualche tifoso dell'Inter, il che testimonia evidentemente che sono stato un giocatore importante".