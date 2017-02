Stefan Jovetic ha trovato la sua serenità a Siviglia. Dopo l'esperienza fallimentare con l'Inter, il montenegrino ha ripreso a giocare con continuità e con un grande impatto. Ha quindi raccontato a BeIn Espana le sue sensazioni riguardo al suo trasferimento: "Sono sincero quando ho saputo dell’interesse del Siviglia nei miei confronti per prima cosa ho guardato il calendario e ho visto che ci sarebbero stati tre incroci con il Real Madrid in 15 giorni. Allora ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto di chiudere in fretta perchè volevo giocare almeno una delle sfide contro i blancos. Non sarei riuscito a immaginarmi un inizio migliore di così, ho segnato con Real e Espanyol e fatto un assist con l’Osasuna. Sono davvero felice qui e voglio continuare a fare bene. Da tempo desideravo giocare in Spagna. Dopo l’Italia e l’Inghilterra, ho deciso di venire qui, tutti mi hanno parlato benissimo del club e di tutto l’ambiente e ora che lo sto vivendo non posso che dargli ragione".