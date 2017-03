Fabio Macellari ha parlato della stagione e del futuro dell'Inter a ItaSportPress: ''Pioli? Io l’ho visto prima di Cagliari-Inter in albergo e ho chiacchierato con lui, è una persona eccezionale. E’ all’Inter da poco, se resta farà ancora meglio. Tuttavia, rimane il punto interrogativo che ha un nome e un cognome: Diego Pablo Simeone. E’ certo che, prima o poi, l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid siederà sulla panchina del Meazza, lui che tra l’altro ha il cuore nerazzurro. Difficile dire quando, ma prima o poi arriverà il Cholo. Peccato per Pioli, perché è tanto serio quanto bravo: mi dispiacerebbe. Icardi e l’Argentina? Non ci capisco niente, nell’Argentina sono tanti i fenomeni. Magari l’appuntamento è solo rimandato. Vallo a capire cosa c’è dietro. Di sicuro parliamo di un fenomeno che si è già consacrato. Terzino sinistro? Rispetto ai miei tempi è cambiato tutto. Quando giocavo nell’Inter rimasi spiazzato perché la formazione cambiava ogni domenica. Con Mourinho, invece, l’ambiente era ideale e un terzino poteva inserirsi nel migliore dei modi. Ora è un gioco diverso, una volta si curava di più la fascia. Magari, più che un Macellari, servirebbe uno come Brehme''.