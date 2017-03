Diego Milito è stato intervistato a 'La Giostra del Gol' su Rai Italia. L'ex attaccante dell'Inter ha parlato così dei nerazzurri: "È normale che il gap con le squadre di vertice sia un po’ ampio, ma vedo bene l’Inter: è una squadra giovane, che sta crescendo. È importante soprattutto vincere le partite come quella col Cagliari, perché sono quelle che ti permettono di raggiungere determinati obiettivi. Poi tutti vorrebbero vincere le sfide importanti contro Juventus, Roma e Milan, ma è importante trovare una certa continuità di risultati per raggiungere gli obiettivi che tutti vogliamo".



ICARDI - "Mauro sta dimostrando di essere un grande attaccante, a 24 anni sta facendo molto bene in una grossa squadra come l’Inter. Mi auguro continui in questo percorso perché è un grande attaccante. Certamente ha margini di miglioramento, è giovane ma sta facendo molto bene".



SCIOPERO DEL CALCIO ARGENTINO - "Viviamo un momento di grande amarezza, non è una cosa bella per il nostro calcio che è importante. Non riusciamo a trovare un equilibrio economico. Mi auguro che la questione possa risolversi in fretta".