Alex Telles, ex giocatore dell'Inter e attualmente in forza al Porto, ha tracciato un bilancio della prima stagione con i lusitani: "Nei numeri, è stato l’anno migliore che ho avuto. Ho fatto 44 partite e dieci assist e ho giocato con continuità. Ho vinto il titolo di miglior terzino del torneo e questo mi dà un sacco di motivazioni per la prossima stagione". L'espulsione contro la Juventus, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha spianato la strada ai bianconeri, ma Telles non toglie alcun merito agli avversari di allora: "E’ stata una lezione. Ho finito per avere una settimana molto pesante perché era la partita più importante della mia vita e ho finito per buttare via un’occasione molto importante. Dopo quel giorno, ho fatto dieci presenze in campionato portoghese e non ho preso neanche un giallo".