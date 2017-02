Nicolas Anelka, ex giocatore della Juventus, ha svelato diversi retroscena di mercato che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni: ''Ho rifiutato per due volte il Paris-Saint Germain; prima che andassi in Cina mi aveva cercato Ancelotti, ma io non ho accettato. E anche un anno e mezzo dopo mi hanno provato a convincere, ma io ho ribadito il mio no. La mia avventura in Francia era finita. A Parigi non puoi girare per strada come tutte le altre persone, cosa che invece in Inghilterra puoi fare; io voglio poter uscire e girare con la mia famiglia. Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare per il PSG, ma non sarebbe stata una cosa positiva per la mia vita''.