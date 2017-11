L'ex centrocampista bianconero Liam Brady ha parlato a Tuttosport del crollo della Nazionale azzurra e del momento della Juventus: "Che tristezza non vedere l’Italia al Mondiale, brutto colpo. Ma non posso certo dire che non sia giusto per quanto visto in campo. Vi manca il talento che avete sempre avuto e, secondo me, siete un po’ deboli in attacco. Ma il problema ovviamete è più profondo. C’è un indubbio crisi di talenti e c’è un problema di reclutamento. I bambini e i ragazzi di oggi hanno molte più cose che gli riempono la vita e giocano sempre meno a calcio. E soprattutto lo fanno sempre meno per strada".



JUVE TRA SAMP E CHAMPIONS - "Samp e Juve i miei due amori e Marassi, lo stadio che amo, il più inglese che c’è in Italia... Sarà durissima per la Juventus. Ho visto la Samp di recente: bella squadra, giovani interessanti, gioco brillante, con lo stadio che li sostiene possono creare molti problemi alla squadra di Allegri. Certo, se la Juventus gioca al massimo delle sue possibilità non c’è storia considerata la qualità dei suoi giocatori, però deve spingere a tavoletta se vuole vincere. La Juve e la maledizione con quella Coppa? Sì, ha perso due finali, ma siamo seri: cosa poteva fare di più? Per me il cammino europeo della Juventus è eccellente. Due finali in tre anni e perse con le squadre più forti degli ultimi trent’anni, il Barcellona e il Real Madrid. E a Berlino stava anche per vincere".