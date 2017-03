L’ex giocatore di Juventus e Napoli Luca Fusi ha parlato a Sport Mediaset: "Il ritorno di Higuain a Napoli? Sicuramente sarà un ritorno improntate per lui ma penso che il pubblico napoletano sia ormai maturo che ci sarà indifferenza per il giocatore. Penso che l’indifferenza sia la cosa più brutta per un giocatore, i tifosi napoletani vogliono dimenticare, ormai Higuain appartiene al passato e loro vogliono pensare solo al futuro della propria squadra. Cosa deve fare il Napoli per battere la Juventus? Deve giocare e fare la sua partita, troppe volte il Napoli è stato condizionato dalla posizione in classifica e dalla pressione di poter vincere il campionato. Ora che non ha più quel pensiero può giocarsela con la testa sgombra. Come viene percepita la sfida dalle due tifoserie? Per il tifoso del Napoli battere la Juve è sempre motivo di grande soddisfazione perché è una rivalsa nei confronti del Nord in generale. Battere la Juve è sempre una grande emozione per i napoletani. Per la Juve invece è un po’ diverso, battere il Napoli ha lo stesso significato di battere il Milan o l’Inter: non c’è differenza per la Juventus, deve vincere e basta. I trofei a cui sono più legato? Quelli col Napoli perché lì ho vissuto tutto da protagonisti mentre a Torino ero uno dei tanti. A Napoli ero quasi sempre in campo, li ho sentiti più miei quei successi. La Coppa Uefa vinta a Stoccarda, con tantissimi tifosi azzurri, è stata bellissima. Un giocatore del Napoli in cui mi rivedo? Spero siano più bravi di me quelli di oggi. A Napoli ci sono giocatori forti che possono far tornare il Napoli a vincere qualcosa di improntate. Chi meglio tra Allegri e Sarri? Sono due bravissimi allenatori, Allegri vince da anni e non è mai facile vincere. Sarri fa giocare benissimo la squadra, il Napoli diverte il pubblico e i tifosi sostengono con piacere la squadra. Chi più vicino a un’altra panchina l’anno prossimo? Forse Allegri se non dovesse vincere la Champions potrebbe pensare a qualche altra avventura. Sarri credo che voglia restare a Napoli perr provare a vincere".