L'Olympique Marsiglia è reduce da due sconfitte consecutive in Ligue 1 con ben 9 gol subiti e sul banco degli imputati è finito - tra gli altri - l'ex Juve Patrice Evra, apparso in ritardo di condizione nell'ultimo periodo. Rudi Garcia, tecnico dell'OM, ha commentato la situazione a L'Equipe: "Evra? Non esiste una gestione particolare, tutti i miei giocatori sono particolari, mi piacciono sia i giovani che gli esperti. Nessuno è titolare indiscutibile, per il primo tempo dell’ultima partita (due gol subiti in 10’ contro il Rennes, ndr) tutti sono colpevoli, non solo Evra”.