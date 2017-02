Fabian O'Neill alla George Best. No, non è un'esagerazione, ma non si sta parlando del modo di giocare in campo, semmai di quello fuori da campo, più precisamente al bar. L'ex giocatore di Juventus e Cagliari ha raccontato al portale uruguaiano Ovacion Digital il suo vertiginoso declino, passato per i problemi con l'alcool, un'operazione alla vescica e concluso in povertà, con 14 milioni persi nel nulla. Ecco le sue parole: "Alla mattina vengo qui al bar 'La Nueva Lata' e do una mano alla proprietaria, figlia di un mio amico. La gente mi conosce e non si stupisce di vedermi qui. Ho guadagnato tanti soldi grazie al mio agente Pablo Casal, poi li ho persi ed è soltanto colpa mia. Ho speso tutto, 14 milioni, in alcool, donne e scommesse. Ma le scommesse non sono più un problema, non ho più i soldi per giocarle. Ma non mi dà fastidio essere povero, mi basta che i miei figli stiano bene e qualcosa per mangiare per me. L'Italia? Al Cagliari ero un idolo, alla Juventus giocavo con tanti fenomeni, tra cui Zidane, e scesi nelle gerarchie. Ricordo che a Cagliari lottavamo per non retrocedere, io andavo in spiaggia i tifosi mi gridavano: 'Ubriacone!'. E quando fummo promossi quegli stessi tifosi mi pagarono da bere. Il calcio è così".