Paolo, Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara sono tra i principali responsabili della "restaurazione" dello stadio Collana. Lo stesso Ciro ne ha parlato a Radio Crc, con cui ha commentato anche la Serie A: "Oggi abbiamo voluto puntualizzare alcune cose, ma saremo felici solo quando avremo in mano le chiavi del Collana. Vogliamo restituire ai napoletani un impianto modello che attualmente è chiuso e messo in condizione fatiscente. Il Napoli è diventata squadra matura e riesce a vincere e recuperare anche quando non gioca bene e il distacco dalla Juve di 2 punti mi pare che la città l’abbia presa nel modo giusto".



SUL VAR - "Credo che il Var abbia risolto molti problemi, è sperimentale per cui c’è qualche criticità che ogni tanto viene fuori, ma se pensiamo che possa risolvere ogni tipo di contestazione, ci sbagliamo. Una cosa è certa: alla fine toglierà alcuni alibi alle squadre e mi pare che i calciatori accettino le decisioni del Var".