Dai domiciliari al ritorno tra i pali, il passo potrebbe essere breve per Gianmarco Fiory. Arrestato a gennaio (era al Lumezzane che lo licenziò) e condannato a 3 anni di reclusione in primo grado con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex fidanzata. In attesa del processo d’appello Fiory (che si è sempre detto innocente) intravede la via per rinascere. Lo vuole la Maceratese come racconta alla Gazzetta dello Sport il presidente Battioro: "Fiory è un portiere molto valido. Non entro nelle vicende legali, ma crediamo in lui e vogliamo tesserarlo".