Giuseppe Furino, ex capitano della Juventus, ha criticato duramente l'utilizzo del VAR in Serie A ai microfoni di Radio Marte: "Non mi piace. La partita deve essere giocata, dai calciatori come anche dall’arbitro. E' necessario accettare tutto quello che accade in campo, nel bene e nel male. La tecnologia l’avrei usata soltanto per i casi di gol-non gol senza estendere il suo utilizzo a tutte le situazioni. Credo che chi abbia giocato sui campi da calcio come me abbia la mia stessa idea”.