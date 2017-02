L’ex difensore della Juventus Claudio Gentile ha parlato della sfida che attende i bianconeri in Champions League, mercoledì sera contro il Porto: "Come si affronta il Porto? La cosa principale è quella di non sottovalutare l’avversario. Il Porto non ha grande considerazione ma bisognerà stare molto attenti perché poi queste possono diventare gare che si mettono male. La sfida tra Casillas e Buffon? Sono due portieri che stanno facendo la storia del calcio europeo. Sarà una sfida nella sfida tra questi grandi numeri uno, anche per capire chi sarà il migliore dei due. Il nuovo modulo ha migliorato la Juventus? Il risultati dicono questo. All’inizio di stagione il gioco non era spettacolare e Allegri è stato bravo a cambiare in corsa e a dare alla squadra un gioco più offensivo e più spettacolare. Il diverbio tra Allegri e Bonucci durante la partita contro il Palermo? E’ un episodio che non ha nessuna conseguenza, In campo sono cose che si possono dire ma non c’era nessuna cattiveria. Sono cose che succedevano anche quando giocavo io. Si chiede scusa e si risolve tutto, così come si è risolto con Dyabla. Questo è un momento cruciale della stagione e non ci vogliono crepe nello spogliatoio ma credo che sia già stato superato e non ci saranno strascichi. La Juventus può arrivare in finale? Io penso di sì poi quest’anno una delle favorite per la vittoria come Barcellona è quasi fuori e quindi la Juve ha la possibilità di raggiungere la finale. Un protagonista per la sfida contro il Porto? Nella Juve sono in tanti che possono essere i protagonisti, da Dybala a Mandzukic fino a Higuain. Credo che saranno loro a dare la scossa giusta ai bianconeri".