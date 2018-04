Brutte notizie per il Bayern Monaco che potrebbe far a meno Arturo Vidal per le semifinali di Champions League contro il Real Madrid. Come riporta la Bild, il centrocampista ex Juve è stato costretto ad abbandonare in barella la seduta d’allenamento odierna. Il cileno è caduto a terra durante un test con le riserve di Heynckes e si è portato rapidamente la mano al ginocchio destro.