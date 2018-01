Bufera social sullo Spartak Mosca. Il club russo allenato da Massimo Carrera è al centro di una querelle dopo un tweet a dir poco di cattivo gusto che aveva come oggetto due calciatori della squadra. Il profilo ufficiale del team moscovita, infatti, ha twittato una frase in cui paragonava tre dei suoi brasiliani (tutti di colore) al cioccolato. "Guardate come il cioccolato si scioglie al sole", la frase comparsa sul profilo ufficiale del club su Twitter, frase accompagnata da ' emoji ' di sorrisi, sole e tavolette di cioccolato. Il tweet non ha incontrato il gradimento degli utenti del social network che hanno accusato lo Spartak di razzismo.