Neto, portiere brasiliano ex Juventus, sta conquistando il Valencia a suon di parate importanti. Deporte Valenciano celebra così l’estremo difensore: “Il club ha deciso di puntare su di lui anche se era una riserva nella Juventus, ma la verità è che a Torino il giocatore non è riuscito a fronteggiare la figura di Buffon. Neto era consapevole che il Valencia fosse un’occasione d’oro per rilanciare la propria carriera (…). Il tempo ha dato ragione alla società ed è impossibile non riconoscere come questo sia stato un ottimo colpo”.