Carlos Tevez, ex attaccante argentino della Juventus tornato recentemente al Boca Juniors dopo l'esperienza allo Shanghai Shenhua, ha svelato a ESPN qual è il miglior compagno che abbia mai avuto in carriera: "Scelgo Wayne Rooney. E’ un fenomeno, è quello che mi aiutato quando arrivai al Manchester United. Ama gli argentini e si fa sempre in quattro per l’Argentina. E’ uno dei pochi amici che ho nel mondo del calcio".