Welcome @SundayOOliseh to our family! — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) 27 dicembre 2016

Molti non lo ricorderanno, maha giocato per la. Il centrocampista ex Ajax visse a Torino una stagione interlocutoria (1999-2000), riuscendo comunque a conquistare la Coppa Intertoto nonostante le sole 19 presenze collezionate in bianconero. Adesso il 42enne nigeriano, dopo aver lasciato la panchina della propria Nazionale, è stato scelto per allenare il, club militante nella seconda serie olandese.