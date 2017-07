Brutta notizia per Ederson Honorato Campos, trequartista ora al Flamengo e passato anche per la Lazio. Durante una conferenza stampa straordinaria, il classe '86 ha rivelato che gli è stato diagnosticato un tumore: "È difficile trovare le parole in questo momento, è una notizia che mi ha molto turbato. Ora sono triste, è naturale, ma anche molto tranquillo e consapevole di ciò che mi aspetterà: sarà una battaglia, ne ho già vinte alcune nella mia vita e sono sicuro che vincerò anche questa per tornare il prima possibile a giocare a calcio. Grazie a tutti per la solidarietà".