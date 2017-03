A gennaio è tornato a giocare in Europa, nel Deportivo La Coruna, ma prima l'ex Lazio Gael Kakuta era all'Hebei China Fortune. E oggi, intervistato da El Desmarque, ha spiegato il perché della sua scelta: "Ognuno può avere un'opinione diversa sul perché i calciatori si trasferiscono in Cina. Ma quando ti offrono dieci volte lo stipendio che prendi in Europa, perché dovresti dire di no? Ai tifosi dico di pensare se arrivasse qualcuno a offrire dieci volte tanto lo stipendio che prendono adesso, per fare lo stesso lavoro. Cosa farebbero loro?".