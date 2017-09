L'esterno offensivo olandese Kishna, di proprietà della Lazio ma in prestito all'ADO den Haag, si è rotto il legamento crociato anteriore durante la partita contro l'Ajax: "Oggi gli esami hanno confermato quanto avevo previsto, il mio crociato anteriore è rotto. Vorrei ringraziare tutti per i messaggi incoraggianti e desidero ringraziare i miei compagni, lo staff e, naturalmente, i nostri fantastici sostenitori. L'obiettivo ora è il mio recupero, ho solo questo in testa. Lavorerò duro per tornare presto in campo. Prometto una cosa: quella di ieri non sarà mia ultima partita per l' ADO! Grazie a tutti del sostegno".