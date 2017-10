Tomas Danilevicius è stato eletto presidente della Federcalcio lituana. L'ex capitano della nazionale, detentore del record assoluto di gol nella rappresentativa, ricoprirà la carica per i prossimi due anni: subentra al dimissionario Edvinas Eimontas. Danilevicius, 39 anni compiuti a luglio, ha totalizzato 72 presenze e segnato 19 gol in Nazionale. A livello di club ha giocato in Belgio, Inghilterra, Italia (vestendo le maglie di Livorno, Avellino, Bologna, Grosseto, Juve Stabia, Latina e Parma), Russia, Scozia, Slovenia e Svizzera. In Serie A ha collezionato oltre 50 presenze, la maggior parte delle quali con il Livorno.