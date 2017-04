L'ex portiere del Milan Christian Abbiati è tornato a parlare tra passato e futuro dei rossoneri a fanpage.it: "Tornerei volentieri al Milan, ci andrei a piedi. Mi è comunque difficile pensarlo senza Berlusconi e Galliani ma accadde anche con Braida. Quando le cose saranno concluse, avremo qualche risposta: credo che anche Maldini stia aspettando di capire cosa succederà dopo il closing. Sarebbe stato inutile accettare ora, senza certezze".



Sulla squadra di Montella: "Spero arrivino in Europa, hanno grandi margini di miglioramento. Senza gruppo unito è difficile vincere e ora che non ci sono più elementi che non ritenevo all'altezza di Milanello miglioreranno". Su Donnarumma: "Mihajlovic aveva qualche dubbio il giorno dell'esordio, io no: gli dissi di andare tranquillo. Ha testa e forza fisica, gli auguro di restare con i piedi per terra. Per me Dio ha guardato giù e gli ha etto 'tu devi fare il portiere".