Giovanni Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha attaccato il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis in riferimento al tormentato rapporto con Pepe Reina: "De Laurentiis mi fa arrabbiare: giù il cappello per l’ imprenditore e per le scelte, ma per quanto riguarda il tatto e la sensibilità si è dimostrato zero. Già dall’ anno scorso sta criticando il suo portiere, e per quel che mi riguarda sta sbagliando. Fossi stato in De Laurentiis non avrei certamente accettato ricatti da parte del giocatore, se ad esempio mi avesse chiesto lo stesso contratto offertogli dal Psg. Ma avrebbe dovuto offrirgli autonomamente il prolungamento di un anno alle stesse condizioni. In questo modo avrebbe dimostrato riconoscenza nei confronti di un giocatore che ti ha fatto vedere di essere un uomo vero. L’ anno scorso non è stato il suo miglior campionato ma secondo me è un portiere estremamente valido. Non lo metterei tra i migliori dieci della storia del calcio mondiale. È importante che i suoi compagni si sentano sicuri. Per valutare un calciatore ci sono tutta una serie di cose: il rapporto con i compagni, con l’ allenatore e con la tifoseria e credo che Reina le abbia tutte. Il gioco coi piedi? Sono sempre dell’ idea che un portiere prima di tutto deve parare, altrimenti non sarebbe un portiere. Le altre caratteristiche che sono dei bonus. Reina ha certamente quella di saper giocare con i piedi e di essere un leader".