Maurizio Ganz ai margini di un torneo dilettantistico a Milano rilascia qualche parola alla Gazzetta dello Sport: "Qui gioco per divertirmi, per il piacere di stare tra amici. Ci sono altri tornei più impegnativi in cui mi diletto e nei quali c'è più rivalità. Ma qui, con gli Over 40 Fiera, ritrovo l’atmosfera di una volta: a fine partita si va tutti a mangiare una pizza, da Cecio oppure da Sergio...".



Sul figlio Simone Andrea ora al Verona ma di proprietà Juve: "Siamo tutti molto contenti della sua crescita, si muove come un giocatore esperto. Dopo la promozione dalla Lega Pro alla B con il Como, sarebbe bello che arrivasse in Serie A con il Verona".