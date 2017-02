Gennaro Gattuso fu vicino a lasciare il Milan per volare a Monaco di Baviera e indossare la maglia col Bayern. Alla fine restò con i rossoneri; queste le parole dell'attuale tecnico del Pisa alla Bild: "So di non aver fatto una bella figura con loro, al contrario. Me ne vergogno pure. Devono aver pensato che ho usato il Bayern per farmi pagare di più dal Milan, ma giuro che non è andata così",