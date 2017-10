Dopo aver comunicato ufficialmente che quella del prossimo week-end contro Columbus Crew sarà l'ultima partita con la maglia di Orlando City, l'ex trequartista del Milan Ricardo Kakà ha parlato così del suo futuro a Radio Brasil: "Un ritorno al San Paolo? E' un club a cui sono molto legato, ma preferisco non parlare troppo dell'argomento perchè sono impegnati in una fase delicata del campionato brasiliano". Il contratto di Kakà con Orlando scade a dicembre e non sarà rinnovato a causa, secondo alcune indiscrezioni, di una proposta troppo bassa da parte del club statunitense. Kakà ha giocato per il San Paolo dal 2001 al 2003 e 6 mesi, da luglio a dicembre, del 2004.